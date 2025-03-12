Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличили из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщили в Информационном центре столичного транспортного комплекса.
В столичном дептрансе уточнили, что из-за ЧП пришлось временно остановить движение поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии от «Таганской» до «Баррикадной». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.
UPD: в 11:31 движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили и ввели в график.
В декабре пьяный москвич упал на пути на станции метро «Молодежная». Несколько очевидцев помогли ему забраться обратно на платформу. Сам мужчина еле стоял на ногах. В результате пострадавшего передали медикам.
Меры поддержки семей участников СВО обсудили на совещании в Мытищах
Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове
Ветеран войны Евгения Петрович в Солнечногорске отметила 100-летие
Тренировка действий при пожаре прошла в торговом центре в Реутове
Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте