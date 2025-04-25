Две станции московского метро погрузились во мрак

Станции метро «Марксистская» и «Третьяковская» в Москве обесточило, погасли лампы и остановились эскалаторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Везде погас свет и был резко остановлен эскалатор, люди шли пешком», — рассказали очевидцы происшествия.

Позже в столичном Дептрансе сообщили, что на «Третьяковской» свет гас на короткое время, сейчас станция работает в штатном режиме.

В начале апреля утром временно закрывали станцию метро «Крылатское» из-за возгорания на электроподстанции и запаха гари на платформе. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар на площади два квадратных метра. Никто не пострадал.