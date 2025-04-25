Две станции московского метро погрузились во мрак

Станции метро «Марксистская» и «Третьяковская» в Москве обесточило, погасли лампы и остановились эскалаторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Везде погас свет и был резко остановлен эскалатор, люди шли пешком», — рассказали очевидцы происшествия.
Позже в столичном Дептрансе сообщили, что на «Третьяковской» свет гас на короткое время, сейчас станция работает в штатном режиме.
В начале апреля утром временно закрывали станцию метро «Крылатское» из-за возгорания на электроподстанции и запаха гари на платформе. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар на площади два квадратных метра. Никто не пострадал.
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове
Мощность взорвавшейся в Балашихе бомбы превысила 300 граммов тротила
Предприниматели провели урок для учеников гимназии № 3 в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте