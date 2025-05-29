Человек пострадал в ДТП с мотоциклом в Северном Бутове

На улице Грина, 12 в Северном Бутово, дорогу не поделили легковушка и мотоцикл. Об этом 360.ru сообщил источник.
Один человек пострадал. Его передали медикам, но от госпитализации он отказался. Подробностей о его состоянии пока нет.
На месте происшествия работают спецслужбы. Причины аварии выясняются. В распоряжении 360.ru оказались кадры аварии.
Ранее мотоциклист погиб в массовой аварии на МКАД. ДТП произошло из-за остановившейся машины: байкер не успел среагировать и влетел в легковушку. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Причиной остановки авто были технические проблемы.
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