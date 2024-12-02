Человек пострадал при взрыве страйкбольной гранаты на юго-западе Москвы

В Северном Бутове взорвалась граната для страйкбола, есть пострадавший

Один человек пострадал в Северном Бутове в результате взрыва страйкбольной гранаты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о происшествии уточняется.

На место прибыли врачи, они осматривают пострадавшего. Разрушений нет.

Ранее автовокзал в Москве эвакуировали из-за страйкбольной гранаты.