Человек пострадал при взрыве страйкбольной гранаты на юго-западе Москвы

Один человек пострадал в Северном Бутове в результате взрыва страйкбольной гранаты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о происшествии уточняется.
На место прибыли врачи, они осматривают пострадавшего. Разрушений нет.
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