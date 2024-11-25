Автовокзал в Москве эвакуировали из-за страйкбольной гранаты
Источник 360.ru: 500 человек эвакуировали из здания автовокзала в Москве
Охрана центрального автовокзала в Гольяново обнаружила с помощью металлодетектора подозрительный предмет у одного из пассажиров. Людей эвакуировали из здания, на место направили группу разминирования, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Предварительно, обнаружена страйкбольная граната, производится эвакуация совместно с полицией», — отметил собеседник 360.ru.
Всего из здания вывели около 500 человек, территорию оцепили.
Ранее на юге Москвы полиция задержала мужчину, который хранил гранату в машине. Он припарковал автомобиль с опасным предметом в салоне около автовокзала «Красногвардейская».
Владелец не смог объяснить, как в его машину попала граната. Правоохранители отвезли мужчину в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства.