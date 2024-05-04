Человек пострадал при пожаре в цеху завода «Компрессор» в Москве | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 07:18 Человек пострадал при пожаре в цеху завода «Компрессор» в Москве Источник 360.ru: цех загорелся на заводе «Компрессор» в Москве РИА «Новости»

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Цех по производству полиэтиленовых пакетов загорелся на территории завода «Компрессор» в Москве. Двухэтажное здание на 2-й улице Энтузиастов вспыхнуло по всей площади. Один человек пострадал, рассказал источник 360.ru.

Известно, что четыре человека эвакуировались из горящего здания самостоятельно. На месте работают спасатели. Поначалу появилась информация о том, что они уже справились с открытым горением, затем — о локализации пожара на площади 150 квадратных метров. В любом случае, по словам источника, тушение близко к финалу.

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Накануне, 3 мая, на западе столицы ранним утром спасли шестерых человек, в том числе троих детей, из загоревшейся квартиры пятиэтажки. Люди были заблокированы в квартире на Тучковской улице. Спасатели вытащили их по трехколенной лестнице и потушили огонь, полыхавший на кухне и в коридоре.