Жертвами пожара на востоке Москвы стали два человека

Источник 360.ru сообщил о двух погибших при пожаре на складе на востоке Москвы

Производственно-складское здание загорелось на Пермской улице в районе Метрогородок на востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, прибывшие на место пожарные нашли одного погибшего.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, сильное задымление произошло на третьем этаже.

По данным источника, спасатели вынесли из здания пострадавшего, которого передали для реанимации прибывшим на место медикам. Собеседник подчеркнул, что спасти надышавшегося дымом врачи не смогли. Позже стало известно о еще одном погибшем.

Пожарные быстро локализовали пламя на площади в 30 квадратных метров, а потом окончательно ликвидировали огонь.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили гибель двух человек при пожаре в здании на Пермской улице. В ведомстве заявили о 33-х эвакуированных. В пресс-службе добавили, что к тушению привлекли более 20 спасателей и семь единиц техники.

Сегодня же из-за возгорания из московского торгового центра «Семеновский пассаж» эвакуировали 30 человек. Как сообщил источник 360.ru, пожару присвоили ранг 1-БИС.