Человек погиб при пожаре в общежитии на юге Москвы

Источник 360.ru: пожар произошел в общежитии в Москве, погиб один человек

Пожар вспыхнул в двух квартирах общежития в поселке Киевский Троицкого административного округа Москвы. Погиб один человек, еще один пострадал, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, загорелась жилплощадь на четвертом этаже. Сейчас огонь распространяется на пятый этаж.

Источником возгорания предварительно назвали постельные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. С пятого этажа эвакуировали 18 жильцов, еще трех спасли. Причины происшествия устанавливаются.

UPD. В пресс-службе МЧС уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать. В ведомстве также подтвердили данные о погибшем и пострадавшем. Последнего госпитализировали.

Вечером 7 апреля на севере Москвы в многоэтажном доме загорелась квартира. К приезду спасателей самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров.