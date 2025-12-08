Человек погиб при буксировке судна в Астраханской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после несчастного случая на судне в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 8 декабря 2025 года, при буксировке судна в акватории реки Волга погиб член экипажа», — уточнили в прокуратуре.

Астраханская транспортная прокуратура проверяет соблюдение трудового законодательства. По результатам проверки будет решено, нужно ли принять меры.

Подробности ЧП выясняются.

В конце октября два человека погибли, еще несколько пострадали при крушении плавучего крана в Севастополе. Следователи возбудили уголовное дело. Для расследования причин аварии создали специальную комиссию.