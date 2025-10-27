Два человека погибли при крушении плавучего крана в Севастополе

В Южной бухте Севастополя плавучий кран опрокинулся на территории морского завода. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«По предварительной информации, к этому часу спасены 15 человек, из них семь госпитализированы, у них травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших развозим по городским больницам», — написал он.

На месте ЧП работают аварийные и спасательные службы. Вместе с сотрудниками завода и представителями контрагентских организаций они устраняют последствия происшествия. Для расследования причин аварии создали специальную комиссию.

Следователи возбудили уголовное дело после крушения плавучего крана в Севастополе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате ЧП погибли двое, травмы получили более 20 человек.

