Поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину в Курганской области

Молодой человек получил смертельные травмы, попав под колеса поезда в Курганской области. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 сентября, на 2357-м километре станции Курган. Об этом сайту URA.RU сообщили представители «Центральное МСУТ СК России».