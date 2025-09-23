Поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину в Курганской области

Молодой человек получил смертельные травмы, попав под колеса поезда в Курганской области. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 сентября, на 2357-м километре станции Курган. Об этом сайту URA.RU сообщили представители «Центральное МСУТ СК России».
По данным правоохранителей, погибшим оказался 20-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако предотвратить трагедию не удалось. Пострадавший от тяжелых травм скончался на месте аварии.
Стражи порядка организовали процессуальную проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
