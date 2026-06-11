Человек на путях вызвал задержку движения на Кольцевой линии метро Москвы

Человек оказался на пути на Кольцевой линии московского метро. Интервалы движения поездов временно увеличили, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути», — сообщили в дептрансе.

В дептрансе не сообщили подробности происшествия. Спустя 10 минут в мессенджере появилось сообщение, что движение на Кольцевой линии против часовой стрелки вводится в график.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируют продлить две линии метро — Сокольническую и Филевскую. Сокольническую линию продлят в Ярославский район, там появятся новые станции — «Ярославская» и «МГСУ». Также сократятся интервалы между поездами.