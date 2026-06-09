В Москве продлят две линии метро

В Москве планируют продлить две линии метро — Сокольническую и Филевскую. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Филевская ветка растянется до «Сколково» и увеличится примерно на 12 километров.

«Эта территория развивается высокими темпами, формируются научно-технологический и медицинский кластеры, строятся социальная инфраструктура и жилые кварталы», — написал Собянин.

Старейшую в Москве Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где проживают порядка 100 тысяч человек, а территория также активно развивается. Новый участок составит 8,1 километра, там появятся новые станции — «Ярославская» и «МГСУ».

«Планируем, что с продлением линий интервалы станут комфортнее. На Сокольнической сократятся до полутора минут, на Филевской — до трех минут», — заключил мэр российской столицы.

Ранее Собянин назвал дату запуска первой беспилотной линии метро в Москве.