Человеческие останки нашли на берегу реки в Москве

Человеческие останки обнаружили на берегу реки на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры .

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», — добавили в ведомстве.

СК по Москве организовал доследственную проверку по факту обнаружения останков. По данным следователей, труп нашли 19 октября в парке, расположенном близ улицы Свободы. Специалисты прибыли на место происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Накануне в Королеве нашли труп бывшего шеф-повара «Кофемании». Его обнаружили в автомобиле Honda — мужчина жил в машине после развода с женой.