Челябинский тракт парализовало из-за крупного ДТП с фурой

Трассу М-5 в Челябинской области перекрыли из-за ДТП с большегрузом

В Челябинской области перекрыли трассу М-5 из-за аварии с фурой. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Госавтоинспекции.

Ограничения действуют на участке дороги в сторону Екатеринбурга в Кунашакском районе за Большим Куяшом.

«На 92-м километре автодороги М-5 „Урал“ произошла авария с участием грузового автомобиля. На месте работают специальная техника и наряды дорожно-патрульной службы, чтобы извлечь автомобиль из кювета. Движение в сторону Екатеринбурга ограничено, возможны длительные задержки», — предупредили в ведомстве.

Водителей призвали быть готовыми к задержке в пути и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Днем ранее один человек погиб в массовой аварии с фурами в Тюменской области. Там столкнулись два грузовика, легковая машина и «Газель», пострадали четыре человека.