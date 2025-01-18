Челябинские спасатели на руках вынесли провалившуюся под лед лошадь

В Челябинской области провалившуюся под лед замерзшего водохранилища лошадь вытащили спасатели. Животное достали из полыньи в нескольких километрах от города Карталы. Наткнулись на него рыбаки, сообщила областная поисково-спасательная служба .

Добравшиеся до водохранилища спасатели увидели, что лошадь ушла под воду почти полностью. Над поверхностью оставалась только голова.

Спасатели выпилили во льду дорожку к суше и изготовили носилки из альпинистского снаряжения. Замерзшую в ледяной воде лошадь 10 спасателей вынесли на руках. Передвигаться самостоятельно животное не могло.

Оказавшись на суше, спасатели и хозяин лошади помогли ей подняться на ноги. Владелец поблагодарил специалистов за спасение и находку. Он пояснил, что животное убежало из деревни, расположенной в нескольких километрах.

В минувший четверг столичные спасатели вытащили из Москвы-реки провалившуюся в полынью собаку в Крылатском. Спасенное животное доставили до суши на катере, где передали в руки хозяина.