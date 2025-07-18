В Казахстане муж привязал жену к лошади и тащил по степи

В Казахстане муж убил жену с особой жестокостью. Он привязал ее к лошади и тащил по степи. Об этом сообщил Zakon.kz .

В селе Баласаз 32-летняя местная жительница подверглась издевательствам со стороны мужа и умерла. После ссоры супруг стачала жестоко избил женщину, а затем привязал за руки к седлу лошади и тащил по степи.

Когда пострадавшую привезли в больницу, она еще дышала. У женщины диагностировали ушиб и отек головного мозга, переломы черепа, конечностей и таза. В медицинском освидетельствовании упоминаются «следы волочения по грубой поверхности».

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужа задержали и поместили в изолятор.

Как сложится теперь судьба двухлетнего ребенка супругов — не известно.

Накануне мужчину задержали на Кубани за попытку убить жену.