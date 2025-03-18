Часы на миллион рублей украли у 17 участников ХК «Спартак»

Shot: у 17 участников ХК «Спартак» украли коллекционные часы на 1 миллион рублей

Коллекционные часы общей стоимостью один миллион рублей украли у участников московского хоккейного клуба «Спартак». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, 17 наручных часов с символикой команды исчезли из кабинета на стадионе «Лужники». Всего таких там было 30 штук. Коллекцию сделал российский завод «Ракета».

По предварительной информации, часы могли украсть, когда команда переезжала в новый офис. Общая сумма ущерба — 1,1 миллиона рублей. Руководство клуба обратилось в полицию.

Ранее в США ограбили дом российского хоккеиста Евгения Малкина, играющего за команду «Питтсбург Пингвинз». Воры проникли в дом спортсмена в Сьюикли-Хайтс, вскрыли его сейф и украли чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

Малкин обратился в полицию. Правоохранители начали расследование. Злоумышленники во время ограбления сломали заднюю дверь дома.