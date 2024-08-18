Частный легкомоторный самолет упал в Ставропольском крае

«112»: пилот погиб при падении легкомоторного самолета на Ставрополье

Частный легкомоторный самолет разбился в Изобильненском районе Ставропольского. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по соблюдению закона о транспортной безопасности.

По данным Telegram-канала «112», на борту был только пилот, он погиб.

Авторы уточнили, что Zlin Z-42 потерпел крушение во время тренировочного полета на расстоянии 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный.

«На земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются», — говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура по итогам проверки пообещала принять меры реагирования.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3, один из пилотов погиб. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.