Бытовки загорелись на стройплощадке в Новой Москве

Пожар произошел на территории, где идет строительство домов, в Саларьево в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, несколько бытовок загорелись на строительной площадке. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Официальной информации пока не поступало.

Судя по видео, которое попало в распоряжение 360.ru, огонь распространился на несколько строений. На месте возгорания поднимаются густые клубы серого дыма.

В субботу, 27 сентября, пожар тушили в одном из питомников Москвы. Предварительно, погибли 13 животных. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Одного человека доставили в больницу с ожогами.