Частную наркологию закрыли в Богородском округе за нарушения

Множественные нарушения стали причиной закрытия частной наркологической клиники в деревне Ельне Богородского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что учреждение работало в арендованном частном доме и предлагало пациентам услуги социальной реабилитации с возможностью проживания.

В ходе проверки прокуратура выявила грубые нарушения требований федерального законодательства, в том числе пожарной безопасности.

Ногинская городская прокуратура вынесла предписание генеральному директору клиники, а также завела административное дело и оштрафовала организацию на 40 тысяч рублей. По итогам проверки наркологию закрыли.

В мае прошлого года на территории СНТ «Снегирь» в городском округе Истра сгорел частный дом, где арендаторы незаконно организовали хостел. В огне погибли восемь жильцов.

Соседи незаконного хостела в комментарии 360.ru заявили, что общее число проживающих в доме доходило до 20 человек. Все они были приезжими из стран ближнего зарубежья.

Следователи завели уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о незаконной миграции.