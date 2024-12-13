Курьеры пытались вывезти золотые слитки на 500 млн рублей из Москвы в Дубай

Участники ОПГ пытались вывезти из России в Дубай золотые слитки на общую сумму более 500 миллионов рублей. С материалами дела ознакомилось РИА «Новости» .

По данным правоохранителей, в рамках схемы действовали две группы подозреваемых. Первые должны были вылететь из Москвы в Ереван, во время посадки пересечь границу с Россией по зеленому коридору, замаскировав слитки золота под другие предметы.

Втора группа летела из Москвы в Дубай. Они также должны были пересечь границу по зеленому коридору. По плану сделки, первой группе злоумышленников поручили передать слитки второй в стерильной зоне. Оттуда, скрыв контрабанду от сотрудников таможенной службы, те должны были улететь с золотом в ОАЭ.

Подозреваемые не смогли воплотить планы, потому что их задержали. В материалах дела сказано, что стоимость всех переносимых золотых слитков составила 543 640 955 рублей.

Московский суд приговорил фигурантов к срокам до семи лет пяти месяцев колонии. Они частично признали вину, не согласились с вердиктом судьи и обжаловали приговор.

В прошлом году у жителя Амурской области нашли 10 золотых слитков. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел их на обочине около трассы Зея-Тыгда.