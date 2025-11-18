Часть предприятий Омской области отключили от газа из-за ЧП близ Ростовки

Часть промышленных предприятий Омской области отключена от газа из-за аварии на газопроводе возле поселка Ростовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода разбираются специалисты. Жителям Омского района и других населенных пунктов ничего не угрожает, подчеркнул глава региона.

ЧП произошло рано утром в поле недалеко от поселка Ростовка. Возгорание возникло «по причине аварийного участка магистрального газопровода».

«В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На них сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена», — продолжил губернатор.

По словам Хоценко, восстановление займет около суток. Сейчас власти продолжают координировать работу по подаче газа по постоянной схеме.