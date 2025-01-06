Часть ограждения тюрьмы в Тобольске рухнула из-за оползня

Часть основного ограждения исправительной колонии в Тобольске обрушилась из-за оползня. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

В результате обрушения никто не пострадал.

«Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — отметили в информационном центре.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области подтвердили, что по факту обрушения ограды проводится проверка, специалисты выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее оползни сошли в Сочи. Из-за сильных ливней пострадали восемь участков дорог.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что всего произошло 13 оползней. Из-за ЧП рядом с населенным пунктом Семеновка возникли проблемы с транспортом, сообщил RT. Больше всего пострадали Хостинский и Адлерский районы — многие местные жители временно лишились электричества, газа и тепла. Мэр Сочи добавил, что на самых сложных участках вводили режим чрезвычайной ситуации.