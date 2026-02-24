Часть лестницы обрушилась на Киевском вокзале в Москве

Фрагмент лестницы, ведущей к платформе номер девять для поездов дальнего следования, обрушился на Киевском вокзале в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Никто не пострадал, поезда продолжают двигаться по расписанию. Выход временно перекрыли, пассажиры могут попасть на платформу через соседний. Причина происшествия устанавливается.

Это уже второе происшествие с начала суток на вокзалах Москвы. Ночью на площади возле Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину Госавтоинспекции. Погиб сотрудник полиции — 34-летний старший лейтенант Дмитрий Братущенко, — еще двое его коллег попали в больницу с ранениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.