Движение перекрыли для транспорта по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити». Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«Из-за возгорания в жилом комплексе „Селигер Сити“ перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3», — уточнили в сообщении.
Воителей попросили быть внимательнее на этом участке и, по возможности, выбирать пути объезда. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Причины возгорания устанавливаются.
Квартиры с пятого во восьмой этаж загорелись в многоэтажке в районе Дегунино на севере Москвы ночью в понедельник, 30 сентября. Сотрудники МЧС спасли семь человек.
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Часть Ильменского проезда перекрыли из-за пожара в ЖК «Селигер Сити»
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