Часть Ильменского проезда перекрыли из-за пожара в ЖК «Селигер Сити»

Движение перекрыли для транспорта по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити». Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Из-за возгорания в жилом комплексе „Селигер Сити“ перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3», — уточнили в сообщении.

Воителей попросили быть внимательнее на этом участке и, по возможности, выбирать пути объезда. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Причины возгорания устанавливаются.

Квартиры с пятого во восьмой этаж загорелись в многоэтажке в районе Дегунино на севере Москвы ночью в понедельник, 30 сентября. Сотрудники МЧС спасли семь человек.