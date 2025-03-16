Чайхана загорелась в  Студенецком переулке в Москве

В воскресенье, 16 марта, пожар вспыхнул в центре Москвы в здании, где, по предварительным данным, находится чайхана. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в Студенецком переулке. Информация о пострадавших не поступала, добавил собеседник 360.ru. Причина возгорания выясняется.

Утром 16 марта также загорелся склад в Реутове. Очевидцы публиковали несколько видео в Сети. На кадрах можно было видеть огромные клубы черного дыма, поднимающиеся от полыхающего здания.