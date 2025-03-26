Бывшую чиновницу ФАС нашли мертвой около жилого дома в Подмосковье

В Красногорске обнаружили тело бывшей чиновницы Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил MK.RU .

По данным источника издания, тело находилось рядом с жилым домом. Характер повреждений и верхняя одежда косвенно указывают на самоубийство. Женщине было 30 лет.

Погибшая работала руководителем отдела антимонопольного контроля в сфере промышленности. Она организовывала проверки организаций с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства и занималась исследованием конкурентной ситуации на товарных рынках в отрасли.

Ранее стало известно о самоубийстве главы отдела полиции по вопросам миграции в Ямало-Ненецком автономном округе. По одной из версий, причиной стали сложности с женой, которая якобы узнала о его измене. У погибшего осталось трое детей.