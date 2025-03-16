Главу отделения полиции в ЯНАО обнаружили мертвым

Baza: в ЯНАО глава отделения полиции по вопросам миграции наложил на себя руки

Глава отделения полиции по вопросам миграции в Ямало-Ненецком автономном округе наложил на себя руки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника канала, полицейский скончался 16 марта. По одной из версий, причиной стали проблемы в личной жизни и сложности с супругой, которая якобы узнала о его измене.

Днем ранее жене погибшего стало известно о похождениях супруга, они сильно поссорились, утверждает собеседник Baza.

У погибшего осталось трое детей.

Ранее бывшую медсестру в Сургуте обвинили в доведении подчиненной до самоубийства. Сотрудница местной клинической травматологической больницы в 2021 году наложила на себя руки, оставив мужа и маленькую дочь. Супруг отмечал, что его жена на работе подверглась травле со стороны руководителя.

Спустя месяц после первого случая похожий случай произошел с еще одной сотрудницей отделения анестезиологии.