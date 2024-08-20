RT обнаружил недвижимость Ходорковского в США на 632 млн долларов

Согласно постановлению Мещанского суда Москвы, с основателя НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского* и главы МЕНАТЕП Платона Лебедева будет взыскано 986 миллионов рублей и 1,8 миллиона долларов, включая арест их средств в банке «Траст». Эта мера является частью широкой государственной программы по возвращению в бюджет 17,4 миллиарда рублей ущерба, который был причинен в результате уголовного дела о мошенничестве в ЮКОСе. RT обнаружил наличие другого имущества Ходорковского, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры.

По данным RT, это касается его доли в собственности семи гостиниц, жилых комплексов и офисных зданий в США, общая стоимость которых составляет 632 миллиона долларов. Стоит отметить, что данное имущество не является 100% собственностью Ходорковского, так как это активы компании, куда он инвестировал наряду с другими экс-партнерами из ЮКОСа.

Таким образом, арест могут наложить не на сами строения, а на доли в праве на активы, такие как пакет акций Quadrum, который контролирует Ходорковский. Этот нюанс разъяснил RT профессор МГИМО и член рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Дмитрий Лабин.

Эксперт указал, что, несмотря на действующие санкции и ухудшение отношений России с западными странами, все соглашения о международной помощи продолжают действовать. Генпрокуратура и другие соответствующие органы имеют право обращаться в иностранные государства с запросами о наложении арестов на активы любых граждан России, на которых в стране возбуждено дело и которые владеют имуществом за границей. Страны, подписавшие соответствующие договоры, обязаны реагировать на такие запросы хотя бы формально.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ