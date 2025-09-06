Бывший тренер СССР по альпинизму рассказал об ошибке Наговициной

Альпинист Шатаев: у Наговициной не было базы для восхождения на пик Победы

У россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, не было необходимой подготовки для восхождения. Об этом рассказал РБК бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.

«У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был, в том числе на маршруте 5А», — пояснил альпинист.

По его словам, классический маршрут пика Победы относится к категории сложности 5Б, а с погодными осложнениями может быть повышен до 5В. При этом альпинист может переходить к новому уровню только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей категории.

Шатаев подчеркнул, что у Наговициной не было базы для того, чтобы совершать эти восхождения, и отметил, что коммерческие фирмы зачастую не проверяют подготовку участников и их послужной список.

Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы 12 августа. Попытки ее эвакуировать с помощью альпинистов и вертолета Минобороны Киргизии не увенчались успехом. Операция была прекращена, но россиянку официально не могут признать погибшей из-за невозможности констатировать смерть.