Сегодня 17:59 Россиянка медленно умирает на пике Победы: горы отняли ее мужа, а теперь хотят забрать жизнь 0 0 0 Фото: natalina_1022 / Соцсети Мир

Альпинистка из России Наталья Наговицина застряла на Тянь-Шане со сломанной ногой. Вот уже больше недели она остается на вершине пика Победы в Киргизии, ожидая помощи. Муж спортсменки Сергей Наговицин, трагически погибший в горах несколько лет назад, называл этот пик одним из самых сложных для восхождения и даже не предполагал, что спустя годы его жена окажется там без связи и возможности передвигаться.

Гибель Сергея Наговицина Муж Натальи Сергей Наговицин был опытным альпинистом и считал пик Победы одним из самых сложных для восхождения. В августе 2021-го он вместе с женой предпринял попытку покорить расположенный недалеко от него пирамидальный пик Хан-Тенгри. Но поход завершился трагедией. По данным РИА «Спорт», на высоте около семи тысяч метров спортсмену резко стало плохо, однако пара решила не останавливаться, ведь до цели оставалось совсем недалеко.

Наталья и Сергей выпили чаю с шоколадкой и продолжили путь, но вскоре Наговицина парализовало. Когда супруга связалась со спасателями, те рекомендовали ей оставить мужа и отправляться в базовый лагерь из-за угрозы лавины. Если бы пара попала под нее, шансы выжить были бы нулевые и их сын мог остаться сиротой.

Фото: natalina_1022 / Соцсети

Но спортсменка не бросила мужа и осталась с ним ждать помощи. В итоге Сергея смогли протащить только 400 метров — сказывались сложные условия и нехватка кислорода. Наговицина решили оставить, а Наталью спустили вниз. Состояние альпиниста тогда было уже крайне тяжелым, в бреду он отстегнулся от защиты и упал в пропасть. Тело так и не смогли найти. В 2022 году Наталья установила на месте гибели мужа табличку в память о нем и оставила несколько бутылок кваса, который Сергей так любил. Мог ли он предположить, что спустя четыре года его жена окажется пленницей пика Победы, где будет ждать спасателей со сломанной ногой и без связи. Как Наговицина оказалась на пике Победы Подняться на пик Победы Наталья решила, чтобы отдать дань памяти Сергея. Десять дней назад (12 августа) во время спуска вместе с международной группой альпинистка сломала ногу и не могла продолжать маршрут. Ее спутник смог оказать ей первую помощь, а после отправился в лагерь за поддержкой. На следующий день альпинисты из Германии и Италии доставили Наговициной спальный мешок, продукты и горелку с газом.

И хотя в кругу альпинистов считается недопустимым оставлять пострадавшего в одиночестве, в случае с Натальей у группы просто не было другого выхода — организовать эвакуацию самостоятельно участники не могли.

Интересно Пик Победы расположен на территории Киргизии в горной системе Тянь-Шаня. С момента первого покорения в 1938 году эта вершина манила альпинистов своей сложностью. Но за все годы восхождений на гору еще не было ни одного случая, когда кого-либо получилось спустить с верхнего гребня, если человек не мог передвигаться самостоятельно.

К Наталье пытались прислать вертолет Минобороны Киргизии, но плохие погодные условия не дали Ми-8 нормально приземлиться. Воздушное судно совершило жесткую посадку, травмы получили командир экипажа и один из шести спасателей. После этого была предпринята еще одна попытка эвакуации. На этот раз к Наговициной направили Ми-17ВМ, но он не смог подойти к точке, где, предположительно, находилась россиянка из-за полной потери видимости. Сейчас погодные условия на вершине продолжают ухудшаться: накануне там прогнозировали 26-градусный мороз и снегопад.

Интересно Во время спуска с пика пострадала не только Наталья. За сутки до ЧП с альпинисткой стало плохо капитану национальной сборной по альпинизму Николаю Тотмянину. Спортсмен смог добраться до лагеря, откуда его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Еще один погибший в этом походе — итальянский альпинист Лука Синигалья. Он дважды пытался вытащить Наталью с пика Победы, но переохладился — получил обморожение рук, а в лагере ему тоже стало резко плохо. По информации Mash, предположительно, у спортсмена произошел отек мозга. Его тело также планируют спустить вниз на вертолете, но пока это невозможно из-за погоды.

Сегодня спасательная группа планировала подняться на высоту шесть тысяч метров, где находится тело итальянца Луки Синигальи. Им оставалось пройти всего 900 метров, но метеоусловия снова помешали задуманному. Альпинистам рекомендовали спуститься на высоту 4,5 тысячи метров — там расположен первый лагерь. По данным Shot, Наталья, которая ожидает спасения под скалой Птица, уже вторые сутки не подает признаков жизни. При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын в беседе с ТАСС заявил, что пока никаких свидетельств того, что россиянка уже мертва, нет. Операцию по ее эвакуации, по прогнозам, смогут возобновить не раньше 25 августа.

Фото: natalina_1022 / Соцсети

На спуск Наговициной уйдет минимум 5 дней По оценке киргизского альпиниста Наиля Муратова, спуск Натальи с пика Победы может занять не менее пяти дней, но все будет зависеть от погоды. Эксперт пояснил, что в местности, где сейчас находится россиянка, есть несколько небольших скальных массивов. Этот гребень на большой высоте сложно преодолеть даже здоровым альпинистам, а вертолет сможет забрать ее лишь с высоты около 4700 метров. Если же Наговицина погибла, спуск ее тела произойдет быстрее, добавил он в беседе с ТАСС. Трагическое положение альпинистки комментировала также представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что российское посольство в Киргизии находится в контакте с властями республики и совместно с ними ищет пути ее спасения.