Бывший мэр-взяточник лишился кисти на принудительных работах

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко получил серьезную травму в исправительном центре, где отбывает наказание после смягчения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным ведомства, осужденный потерял кисть руки из-за несчастного случая при работе с оборудованием.

«Мужчина, находясь на работах, запрыгнул на движущийся погрузчик и, не удержавшись, упал, его рука попала под колеса транспортного средства», — уточнили в прокуратуре.

Он повредил правую руку: предплечье и кисть оказались сильно раздроблены. Его срочно доставили в больницу, где провели операцию.

Прокуратура проверит, соблюдаются ли правила охраны труда и техники безопасности на производственном участке. Также ведомство проконтролирует расследование несчастного случая на производстве и ход проверок следственных органов.

В 2020 году бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявили обвинение в получении взятки в размере двух миллионов рублей и осудили на 5,5 лет лишения свободы, сообщило издание Ura.ru.

Позже против бывшего мэра выдвинули новые обвинения, что привело к увеличению срока наказания до восьми лет и шести месяцев. После пяти лет, проведенных в колонии, Иваненко удалось добиться замены оставшейся части наказания на принудительные работы.

Ранее мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции. По версии следствия, он вымогал восемь миллионов рублей. Силовики провели обыски в его доме и на рабочем месте.