Бывший мэр Купянска выжил после покушения

Mash: экс-мэр Купянска Мацегора получил ранения после покушения в Старом Осколе

Переехавший в Белгородскую область бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора получил огнестрельное ранение в ходе покушения. Как сообщил Telegram-канал Mash, неизвестные подкараулили экс-градоначальника около его дома в Старом Осколе и открыли огонь.

Мацегору ранили, но он выжил. В срочном порядке мужчину госпитализировали в Москву, где сейчас с ним работают врачи.

По данным авторов сообщения, в последнее время раненый работал директором физкультурно-оздоровительного центра «Георгиевский».