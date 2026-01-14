Бывший игрок ЦСКА Адамс Лайонел скончался в Подмосковье

Воспитанника ЦСКА Адамса Лайонеля нашли под окнами многоэтажки в Звенигороде. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте» .

По данным журналистов, футболист был в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Спортсмен скончался до прибытия врачей.

На месте уже работают следователи и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В декабре 2025 года Адамс вместе с коллегой угодил в перестрелку в Звенигороде. Сначала они выпили дома, а потом вышли на улицу, где подрались с неизвестными. Проезжающий мимо мужчина попытался разнять драчунов, но и ему досталось. Тогда водители начал отстреливаться из травматического пистолета, чтобы уехать с места происшествия.

Адамс и Магомедов после драки направились в бар, где снова подрались. По данным РЕН ТВ, во время драки у ресторана Адамс получил пулевое ранение в бедро и рваную рану верхней губы.