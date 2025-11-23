Бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в 24 года

Экс-защитник клуба «Амурские тигры» Шматков погиб в ДТП в возрасте 24 лет

Бывший защитник хоккейной команды «Амурские тигры» Даниил Шматков погиб на 25-м году жизни в автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Не стало Даниила Шматкова. Экс-защитник попал в трагическое ДТП, управляя грузовиком. У него остались супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники выражают соболезнованиям семье Даниила. Вечная память», — заявили в «Амурских тиграх».

За время карьеры Шматков сыграл за команду 107 матчей, забросил три шайбы и отдал шесть передач в Молодежной хоккейной лиге.

В хабаровской команде напомнили, что спортсмен прошел всю хоккейную структуру клуба и был одним из лидеров среди юниоров.

В октябре в аварии в Москве погибли двое молодых российских регбистов — Виталий Чазов и Захар Морозов. Первый выступал за ЦСКА, а второй — в составе столичного «Динамо».