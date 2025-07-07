Бывший губернатор Курской области предупреждал Старовойта об окружении

Бывший губернатор Курской области предупреждал покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта о неправильно выбранном окружении. Об этом Александр Руцкой сообщил Life.ru.

По его словам, к гибели чиновника могли привести кадровые ошибки. В частности, Руцкой призывал Старовойта присмотреться к Алексею Смирнову, который раньше являлся его заместителем.

«Я ему говорил: „Роман, ты плохо закончишь, ты не хочешь делать выводы из того, что я тебе говорил. Посмотри, кем ты себя облюбил, кто у тебя заместители. Посмотри на них внимательно, особенно на Смирнова“, — заявил Руцкой.

Ранее стало известно, что тело Старовойта на месте случившегося опознала его девушка Полина.Предположительно, она являлась ассистенткой экс-главы Минтранса.