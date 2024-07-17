Экс-министра правительства Москвы Кибовского задержали

Правоохранители задержали экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, Александра Кибовского. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела, сообщил РБК .

По информации издания, Кибовский проходит по делу о мошенничестве и взятке. Официально эту информацию пока не подтверждали.

По данным ТАСС, следствие уже потребовало отправить бывшего чиновника в СИЗО. Об этом агентству сообщили в суде.

В правительстве Москвы Кибовский начал работать осенью 2010 года. Сначала руководил городским департаментом культурного наследия, затем — с 2015-го по сентябрь 2023-го — стал главой департамента культуры.

Ранее в среду стало известно о задержании бывшего главы Шатуры Алексея Артюхина.