Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали во время допроса

Во время допроса после задержания бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, вызвали врачей. Об этом рассказала РБК его адвокат Мария Кирилова.

«Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания», — сказала Кирилова.

Чемезова уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры. По словам Кириловой, его задержали «при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Раскрывать диагноз она не стала.

«Решение о задержании, на мой взгляд, либо принято без учета этих обстоятельств, либо носит умышленный характер», — добавила адвокат.

В сентябре Генпрокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов «Корпорации СТС», один из совладельцев которой — бывший советник Анатолия Чубайса, бизнесмен Артем Биков. По данным надзорного органа, Биков и его партнер Алексей Бобров, которые сейчас живут в Австрии, в начале двухтысячных годов, используя связи с Чубайсом, приватизировали активы екатеринбургской компании «Облкоммунэнерго».

Затем они приобрели предприятия в других регионах, что позволило им монополизировать рынок энергоснабжения на Урале. Бизнесменам могли помогать чиновники из администрации Свердловской области. Среди них были бывший замгубернатора Олег Чемезов, экс-министры Алексей Пьянков и Николай Смирнов.