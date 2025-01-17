Бывшего помощника вора в законе смертельно ранили в Свердловской области

Ura.ru: убитого в Кедровке экс-помощника вора в законе сравнивали с Распутиным

Убитого в Кедровке Свердловской области Алексея Суродеева, бывшего помощника вора в законе Трофы (Алексея Трофимова), уважали и сравнивали с Григорием Распутиным. Об этом рассказали Ura.ru местные жители.

Суродеева смертельно ранили в ночь с 3 на 4 января. Неизвестный на улице ударил его ножом. Через десять дней он умер в больнице. Найти подозреваемого пока не удалось. В доме погибшего следователи провели обыски.

Односельчане называли убитого Лешей-колдуном или Сенсеем. По их словам, он давно отошел от криминального мира, лечил людей и помогал им психологически.

При этом Суродеев никогда не брал за это денег, но не отказывался, если его труд вознаграждали продуктами.

Перед Новым годом житель Санкт-Петербурга во время пьянки убил двоих знакомых, не менее 100 раз ударив их ножом.