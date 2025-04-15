Бывшего начальника управления ФНС по Свердловской области объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего начальника управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

Статья, по которой разыскивают 59-летнего Логинова, не уточняется. Он возглавлял управление с 2011 по 2024 годы.

Региональное издание 66.ru сообщало, что в мае в налоговой прошли обыски. ФНС не подтверждала эту информацию, но вскоре после этого имя Логинова пропало с сайта, а в июле в должности представили нового начальника — 43-летнего Марата Сагитуллина.

Ранее сотрудники ФСБ при поддержке Следственного комитета и МВД задержали бывшего замначальника Управления транспортной безопасности Росморречфлота. По данным следствия, чиновник брал взятки у некоего бизнесмена в обмен на покровительство.