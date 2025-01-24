Бывшего министра ЖКХ Свердловской области задержали по делу о коррупции

По словам инсайдера издания, Николаю Смирнову предъявили обвинение по статье о получении взятки. Для проведения следственных действий его этапировали в Москву. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Николаю Смирнову 57 лет. В 2003 году он начал работать главным специалистом в отделе энергосбережения Управления науки и энергосбережения в правительстве Свердловской области.

С ноября 2011 года по январь 2025 года он занимал должность министра. В ряде СМИ также появлялась информация о том, что после того как он ушел в отставку по собственному желанию, то начал работать в «Облкоммунэнерго». Но представители компании в комментарии 360.ru эти данные опровергли.

«Николай Борисович Смирнов никогда не был трудоустроен в АО „Облкоммунэнерго“», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Ранее экс-сотрудника пушкинского водоканала Антона Евсюкова приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятку. Евсюков потребовал от руководителя коммерческого предприятия 800 тысяч рублей в обмен на прекращение проверки и отказ от взыскания задолженности, которая превышала 6,5 миллионов рублей. Мужчину поймали с поличным.