Бывшего министра труда и соцразвития задержали в Омске

РИА «Новости»: в Омске задержали экс-министра труда и соцразвития Куприянова

Бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Кроме Куприянова, правоохранители задержали самого богатого депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Сахань. Мужчины сейчас находятся в Москве.

«Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы», — поделился собеседник агентства.

Однако, как уточнил источник, уголовные дела, где фигурируют депутаты и экс-министр, не связаны.

Куприянов руководил министерством труда и социального развития Омской области с 2015 года. От должности его освободили в конце мая. На посту мужчину сменила Ирина Варнавская. С чем именно связано задержание чиновника, неизвестно.

Ранее полицейские задержали депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его сына Артема, который был главой Фонда развития промышленности республики. Мужчины походят по делу о взяточничестве в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.