Депутата Карелии задержали по подозрению в даче взятки

Депутата Заксобрания Карелии вместе с сыном задержали по делу о даче взятки

Депутата Законодательного собрания Карелии и его сына задержали по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына», — указали в ведомстве.

Их подозревают в даче взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых. Специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Telegram-канала Shot, задержанным оказался депутат Виталий Красулин. Его сын Артем ранее являлся главой Фонда развития промышленности Карелии.

Как уточнили в канале, подозреваемый передал 200 тысяч силовику за информацию о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводить соответствующие мероприятия.

Недавно в федеральный розыск объявили экс-мэра Магаса Усмана Аушева. В его отношении возбудили уголовное дело.