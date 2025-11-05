Бывшая жена Бивола рассказала о драке с его отцом

На бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину набросился с кулаками отец спортсмена Юрий. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Нападение произошло после того, как Екатерина перенесла операцию на носу. По ее словам, Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука.

Женщина не ожидала визита бывшего свекра и пыталась записать на видео их разговор. Однако мужчина выбил телефон из ее рук. На запись попали крики и звуки потасовки.

Позже Екатерина опубликовала в соцсетях видео с разбитым лицом. На лбу и скуле женщины были видны следы ударов. Она утверждает, что экс-свекр ударил ее прямо в область свежего шва. Пострадавшая обратилась в полицию и заявила о планах подать в суд на Бивола.

Ранее сообщалось, что на Екатерину Бивол могут завести два уголовных дела в Казахстане и Киргизии по статьям о разжигании национальной розни. В январе суд вынес ей предупреждение за оскорбление боксера и его матери.