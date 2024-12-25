«Бывают же чудеса». Родственница выжившей пассажирки Embraer 190 рассказала о ее состоянии

Родственница пострадавшей пассажирки Embraer 190 сообщила, что та уже ходит

Пассажирка упавшего в районе Актау лайнера Кристина получила травму ноги, но уже может ходить. Об этом 360.ru рассказала ее бывшая свекровь.

По ее словам, пока что девушка не отвечает на звонки, но с ней все хорошо.

«Слава богу, все хорошо, она ходит. Бывают же чудеса. Мы сейчас смотрим новости, там тела лежат просто, а она ходит», —рассказала родственница пострадавшей.

Она добавила, что у пассажирки есть ребенок. Сейчас она восстанавливается в больнице.

«Мама ее сказала, что ногу порезало. Но это лучше, чем [то,] что могло быть», — добавила бывшая свекровь девушки.

Летевший рейсом Баку — Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане. Один из выживших пассажиров сообщил 360.ru, что перед падением на борту прогремел взрыв.

По словам мужчины, экипаж действовал слаженно и профессионально. Выживший пассажир признался, что не получил серьезных травм, в отличие от других.