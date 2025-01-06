Бытовой газ взорвался в одном из кафе Сортавалы, есть пострадавший

Бытовой газ взорвался в кафе в карельском городе Сортавала, в результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взрыв произошел примерно в 15:30 в закрытом заведении общественного питания. Помещение загорелось, один человек получил ожог руки. Прокуратура организует проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее газовый баллон сдетонировал в одном из павильонов рынка на Калужском шоссе в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Из-за ЧП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Взрыв раздался во время приготовления еды, он произошел от разгерметизации подводки. По информации источника 360.ru, все пострадавшие — выходцы из страны ближнего зарубежья.