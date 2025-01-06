Бытовки загорелись на заводской стройке на северо-востоке Москвы

На строительном объекте на северо-востоке Москвы случился пожар. Очевидец сообщил об открытом огне, рассказал источник 360.ru.

По его информации, очевидец случайно заметил пожар на стройке на проспекте Мира в Ярославском районе и сообщил в службу спасения. Приехавшие пожарные обнаружили, что горят бытовки на заводской стройке. Объект определили как опасный, есть угроза людям.

Позже источник сообщил, что открытое горение локализовали, через 15 минут возгорание ликвидировали.

Это уже второй пожар за сутки в Ярославском районе. Ранее стало известно о возгорании в сауне, расположенной в подвале жилого дома. Пожарные сообщили о плотном задымлении, информации о пострадавших не поступало.