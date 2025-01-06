В Москве загорелась расположенная в подвале сауна

Пожар разгорелся в сауне в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Дым валит, сауна в подвале», — рассказал он.

По его данным, баня с парной располагается в подвале двухэтажного дома в Хибинском проезде. На место уже прибыли пожарные, они приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара пока неизвестны.

«Очаг найти не могут. Плотное задымление», — добавил собеседник 360.ru.

Он также рассказал, что все находящиеся в помещении люди эвакуировались.

Ранее огонь вспыхнул в московском автосервисе «Мираж» на юге столицы —

в Бирюлеве Западном. Пламя охватило бокс в гаражных рядах на Востряковском проезде, площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате ЧП пострадали три машины. На вызов оперативно приехали спасатели, они потушили огонь.