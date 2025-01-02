Утром 2 января пожар произошел в павильоне Международного центра балета на ВДНХ. Об этом 360.ru сообщил источник.
По предварительным данным, пламя охватило вещи и мебель в одной из бытовок. Прибывшие на место специалисты экстренных служб локализовали пожар на площади 15 квадратных метров. Причина ЧП выясняется, информация о пострадавших не поступала.
Днем ранее один человек погиб
при пожаре в многоэтажке на юге Москвы.
Сегодня 09:54 Связанные с Китаем хакеры взломали секретный офис американского Минфина
Сегодня 09:52 Чуть не сожгли машину и дом. Жители Подольска устроили опасный салют
Сегодня 09:43 Темнокожих наемников видели в Селидове летом 2024 года
Сегодня 09:40 Бытовка вспыхнула на ВДНХ в Москве
Сегодня 09:31 Между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане нашли связь
Сегодня 09:30 Мужчину с травмой руки вывезли вертолетом с траулера близ Магадана Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте