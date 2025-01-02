Бытовка вспыхнула на ВДНХ в Москве

Утром 2 января пожар произошел в павильоне Международного центра балета на ВДНХ. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, пламя охватило вещи и мебель в одной из бытовок. Прибывшие на место специалисты экстренных служб локализовали пожар на площади 15 квадратных метров. Причина ЧП выясняется, информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы.